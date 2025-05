Neste 2025, dia 11/5, domingo, deixo meu abraço carinhosíssimo (e gratíssimo) a você. Mãe, amiga, conselheira, maravilhosa, afetuosa, cuidadosa, trabalhadora e presente em todos os momentos nos quais esteve presente (de perto ou de longe). Detalhe: ela não tinha uma inimizade sequer. Tratava, todo mundo, inclusive nos colégios (onde lecionou História) ou na faculdade (estudou na FFF/Faculdade de Filosofia de Franca), como pessoas especiais. Soube ser Augusta (alegre e presente nos momentos mais fáceis e também nos mais difíceis). Já se passaram 2 ano e meio desde sua partida... Em além da vida (que Augusta amou imensamente), ela também tinha um amor especial pelo Carnaval. Nesta foto, ela estava, de dourada Carmen Miranda, desfilando em Batatais. Aplaudidíssima! Terminada sua participação batataense, ela e eu fomos para o Carnaval no Clube de Campo de Franca (CCF), exatamente onde ela recebeu o troféu de a fantasia mais-mais, pela mão do então presidente (o também já saudoso Abrãozinho (Abrão Jorge Sobrinho). Enfim, Augusta aconteceu e muito curtiu a vida. Daqui partiu em 7/11/2022... Deixando uma lacuna enorme e o filho amado Higininho com o coração dolorido em frangalhos. Termino essa nota, deixando sempre a ela minha gratidão, o meu afeto, a minha imensa admiração. Grato por tudo! Queridíssima mamãe Augusta M. P. Caleiro.

Parabéns e Parabéns



Mãe Valdira Silva Museti e filha (farmacêutica) Silvana Silva Museti Duzi. Lá da famosa A Pharmacinha (que completou 27 anos/de total sucesso/no dia 22/4 p.p.). Lá na Av. Brasil. Um prédio e tanto! Um atendimento e tanto! É farmácia de Manipulação, Homeopatia, Drogaria, Perfumaria e também tem Produtos Naturais. Tudo ótimo. E amplo estacionamento defronte ao prédio. Obrigado por tudo. Sempre.

De minha estima



Casal Helinho Rubens Garcia-Cristiane. Ele aniversaria no dia 12/5 (5ª. feira). Entre os cumprimentos tanto: inclua o meu também.

Abraçando pelo niver