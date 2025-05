A menina que não morria

Mastigou vidro.

Engoliu uma lagartixa e teve uns revertérios no estômago e fígado, que era indigesto, o bicho.

Foi ficando famosa na emergência do hospital local. E resistente. A cada tentativa de morrer, a vida nela parecia se fortalecer, teimar e prevalecer. Pensou numa saída mais abstrata: quem sabe pudesse morrer por excesso de verdade? Persegui-la a todo custo, fugir de toda ilusão, como seria viver na dureza do real, da verdade bruta? Quem sabe se aproximasse mais do seu intento de se desfazer, vivendo o mesmo tema sempre, com variações eternas. Auscultar a vida no pontiagudo e áspero da realidade, sem floreios, nem tampouco fantasias, não anestesiar, sentir a dor quem sabe lhe inoculasse alguma morte mais rapidamente.

Fumou cigarro, talo de chuchu, vape, cachimbo, narguilé. Comeu margarina.