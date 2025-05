Antes ter paz que razão, porque é tão difícil não dizer nada? Paz de espírito parece algodão doce. Feita de finíssimos fios doces quase invisíveis, a paz derrete na boca quando o silêncio é interrompido.

Você acaba de receber outra mensagem no whatsapp, textão sobre a última notícia urgente que todo mundo precisa saber. Por mais instantânea, chega velha no privado depois de receber dois milhões de likes no X. Se é notícia falsa ou verdadeira, como afeto ou compaixão porque essas intimidades são doces venenos, não têm relevância por mais de uma hora, quando a paz consagrada colide com algoritmos tudo de sólido evapora. “Mim deixa”, foi a resposta dele, e eu tinha dito apenas bom dia pro filho da mãe, querendo puxar assunto sobre o dia das mães.

Desde que nos conhecemos, foram três meses até esta véspera do dia das mães. Tudo on line, nada real? Que nada, tudo é real. A humanidade já ultrapassou o limite de negar como real o que se passa no virtual. Se alguém é levado a pensar e sentir, então é real. O corpo experimenta a resposta física em estados psíquicos alternados entre humor “deprimido” e “eufórico”. “Mim deixa”, era quase um pedido de socorro, como se o desejo de ficar sozinho exigisse nova linguagem, uma que desse conta do silencio decorrente e nele a angústia óbvia.