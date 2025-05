Livros na Invernagem

Mas não só livros com temas próximos ao universo de interesses imediatos da navegadora cumpriram sua função de entreter e emocionar. Ela também leu ‘Assim falava Zaratustra’, de Nietzsche, relato sobre um homem que viveu 12 anos no alto de uma montanha e um dia desceu para contar às pessoas a sua experiência, o que fez a navegadora comentar: “Nossa! Ele ficou doze anos sozinho (...)E aí eu lembrei: ‘Mas eu estou totalmente sozinha aqui’. Às vezes, eu nem lembrava mais disso, tinha a sensação de ter alguém comigo. Alguém invisível, que não falava, reagia, mas estava lá.” Era com certeza algum dos personagens dos livros que lia, entre eles ‘Grande Sertão- Veredas’, de Guimarães Rosa, que ela já tinha tentado em vão ler outras vezes: “Mas lá na Invernagem eu tinha finalmente muito tempo. Então eu enfrentei o ‘Grande Sertão’, que é o meu livro preferido.”

É incrível imaginar isso, ler um dos maiores romances já escritos no Ocidente no cenário gelado e impassível da Groelândia quando se sabe que os personagens do escritor mineiro se deslocam o tempo todo pelo árido e quente sertão mineiro. Aí está a beleza e importância da literatura que humaniza, faz o leitor viver outras vidas, aproximar-se das criaturas erguidas com palavras, entender suas ações, pensamentos e sentimentos. ‘O leitor literário é capaz de ir além de si mesmo, se multiplicar, viver outras vidas e experimentar o mundo com o olhar do outro. Pode compreender, se compadecer das dores alheias e amar o diferente num exercício fundamental de alteridade e humanização.’ Como não lembrar Antônio Cândido?

Tamara Klink não é apenas uma leitora qualificada. Ela é também poeta e prosadora e seus livros parecem obedecer a um amplo projeto literário que pretende espelhar suas experiências no mar. Seu primeiro título, ‘Um mundo em poucas linhas’, data de 2021 e reúne poemas e textos em prosa poética. Os assuntos abrangem as várias viagens feitas pela autora com a mãe, as irmãs e o pai desde criança, mas o tema é a travessia – dos oceanos e da vida adolescente para a adulta. ‘Mil milhas’, de 2022, mostra a longa preparação, que durou 24 anos, ou seja, desde o seu nascimento, para a primeira viagem solo, da Noruega até à França.