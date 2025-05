Pastoral abre vagas para cursos de gastronomia em Franca; VEJA

A Pastoral do Menor, em parceria com o Senac, está com inscrições abertas para vagas em cursos gratuitos na área de gastronomia, em Franca. As inscrições devem ser realizadas até 14 de maio.

As aulas serão realizadas no Centro de Formação da Pastoral, localizado na Vila Santa Cruz. As capacitações são voltadas ao público atendido pela instituição, a seus familiares e à comunidade em geral, como parte das ações de qualificação profissional e fortalecimento de vínculos.

Os cursos disponibilizados são: auxiliar de cozinha (seis meses, de segunda a quarta-feira, das 19h às 22h) e técnicas de panificação (um mês, segundas e quartas-feiras, das 13h30 às 17h30).