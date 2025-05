Franca e Pinheiros iniciam a disputa das quartas de final do NBB

A equipe comandada por Helinho Garcia viajou para São Paulo na tarde de quinta-feira, 8, com todos os jogadores que têm atuado na temporada, realizando um treinamento nesta sexta-feira, 9, no local da partida. “A equipe está muito motivada para entrar nesta quarta de final com intensidade e, obviamente, dar o primeiro passo rumo à conquista da vaga nas semifinais”, destacou o treinador.

O Sesi Franca Basquete e o Pinheiros começam a disputa dos playoffs das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil). O primeiro jogo da série melhor de cinco partidas acontece neste sábado, 10, às 15h, no ginásio "Henrique Villaboim", em São Paulo .

O pivô Wesley Castro disse que o time está concentrado e preparado para começar a série neste sábado. “É um time (Pinheiros) que a gente já conhece bem e já jogamos contra nesta temporada. A comissão técnica preparou um material bom com as jogadas dos caras, então estamos bastante confiantes para começar a série com o pé direito”.

Na fase regular da competição nacional, houve uma vitória para cada lado. O Pinheiros venceu no primeiro turno, em seus domínios, por 87 a 76, enquanto o Franca deu o troco no Pedrocão, vencendo por 91 a 82.

Após a partida deste sábado, os playoffs seguirão para Franca, com o segundo jogo marcado para terça-feira, 13, e o terceiro para quinta-feira, 15. Caso necessário, o quarto confronto será em São Paulo e o quinto em Franca. O clube já disponibilizou ingressos para as partidas no Pedrocão, com lote promocional até este sábado, aos valores de R$ 10 (arquibancada) e R$ 20 (numeradas).