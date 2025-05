Carro capota e uma pessoa fica ferida após acidente em Franca

Um carro capotou e uma pessoa ficou ferida na tarde desta sexta-feira, 9, após um acidente no cruzamento das ruas Felisbino de Lima com Prudente de Moraes, na Cidade Nova, na região central de Franca.

O acidente foi filmado por uma câmera de segurança, que mostrou o momento em que a motorista do carro vermelho, que estava na Felisbino de Lima, não respeitou o sinal de parada obrigatória e atingiu o carro que estava na preferencial.

Com o impacto, o motorista do carro cinza perdeu o controle da direção, bateu em um carro parado e capotou. Uma passageira que estava no banco de trás do carro cinza ficou ferida.