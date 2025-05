3.124 inscritos se preparam para concursos da Prefeitura

A Prefeitura de Franca realizará, no domingo, 18, as provas dos concursos públicos referentes aos editais 01 a 05/2025. Os candidatos devem conferir com atenção os locais e horários das provas, disponíveis no Diário Oficial do Município (clique aqui).

Somando os cinco concursos, foram 3.136 inscritos. A organização dos processos seletivos está a cargo do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal). No geral, são 67 cargos disponíveis nas áreas da educação, saúde, administração, infraestrutura e jurídica.

Confira abaixo a lista completa de cargos e número de inscritos: