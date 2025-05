5 pessoas são denunciadas por plantões fantasmas em Patrocínio

A unidade de saúde passou por intervenção da Prefeitura em 2023, após uma série de denúncias e constatações de má gestão.

Outro lado

A reportagem tentou contato com o Ministério Público de Patrocínio Paulista para obter informações sobre os responsáveis pelas defesas dos acusados, mas foi informada de que, até o momento, o órgão ainda não possui a relação oficial dos advogados constituídos.

O GCN também tentou contato com os consultórios de Luíza Poubel Marques Domingues e Regina Helena de Freitas Lopes, além dos telefones de contato de Roberta Gilberto Diniz. No momento da ligação, Luíza não estava presente em seu consultório. As tentativas de contato com os consultórios de Regina Lopes e Roberta Diniz não obtiveram sucesso.