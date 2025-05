Ônibus do City Petrópolis falha pela manhã e atrasa usuários

Usuários do transporte público de Franca enfrentaram transtornos nesta sexta-feira, 9, devido a um problema com o ônibus da linha City Petrópolis, que deveria sair às 6h20. Segundo passageiros, o veículo não passou no horário previsto e só apareceu no ponto no segundo horário, às 6h50.

Com o atraso, o ônibus já iniciou o trajeto com lotação máxima, impossibilitando o embarque de outros passageiros nos pontos seguintes. “Foi preciso deixar gente para trás. O ônibus já saiu abarrotado do início da linha, porque juntou o pessoal das 6h20 com o pessoal das 6h50”, relatou um usuário que preferiu não se identificar.

O episódio gerou reclamações nas redes sociais e entre moradores que dependem do transporte público para chegar ao trabalho ou à escola no início da manhã.

Posicionamento da empresa