Moradores cobram limpeza de terreno e poda de árvores em Franca

Moradores de dois bairros de Franca, relataram à equipe do portal GCN/Sampi situações de descaso relacionadas à falta de manutenção de áreas públicas. Em um dos casos, um terreno com mato alto e acúmulo de entulhos tem causado preocupação e risco à saúde dos vizinhos. Em outro ponto da cidade, a ausência de poda de árvores há mais de dois anos resultou em prejuízos financeiros e danos estruturais a um prédio residencial.

Na rua Pedro Nunes Rocha, localizada no Prolongamento Jardim Lima, os moradores denunciam o abandono de um terreno de responsabilidade da Prefeitura. Segundo os relatos, o mato já atinge a altura do muro do prédio vizinho e há presença de entulho e resíduos diversos. Apesar das dedetizações feitas pelos próprios moradores, o local tem favorecido a proliferação de pragas, como ratos, baratas, escorpiões e, principalmente, o mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

“Já acionamos a Vigilância Sanitária e abrimos protocolos na Prefeitura, mas até agora nada foi feito. É um risco real para crianças e idosos”, afirmou um morador.