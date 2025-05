Franca registra mais de R$ 256 mil na dívida ativa do município

A Procuradoria Geral do Município publicou, nesta sexta-feira, 9, no Diário Oficial do Município, uma extensa lista de débitos inscritos em dívida ativa. São 5.477 registros referentes a impostos e taxas não quitadas. O valor total é de R$ 256.015,05.

Entre os tributos em aberto, constam valores de ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), taxa de localização, funcionamento e publicidade (TLF), ISS sobre construção civil e taxa de vistoria sanitária.

O maior débito identificado na lista é de R$ 2.503,50, referente à outorga onerosa do direito de construir. Já o menor valor encontrado é de R$ 2,50, vinculado ao ISSQN.