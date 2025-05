Avós e netos sofrem acidente e motorista foge sem prestar socorro

Um momento de fé e união familiar terminou em susto para o aposentado Assis Pedro, de 73 anos, sua mulher e seus dois netos pequenos, na noite desta quinta-feira, 8, em Franca.

Após participarem de um culto religioso no Recreio Campo Belo, o casal voltou para casa, no Jardim Brasilândia, quando foi atingido na traseira por um Chevrolet Astra preto na avenida Adhemar de Barros. O impacto arremessou o veículo da família contra o canteiro central da via.

Em entrevista, Assis relatou o sentimento durante o acidente. “A rua estava bem tranquila, não sei como ele não nos viu. O susto foi grande demais. Minha esposa desesperada, meus netos chorando, foi assustador”, lamentou o idoso.