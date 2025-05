Estúdio de dança de Franca se apresenta em jogo da NBA

“O estúdio Raquel & Camilla Ballet encantou o público com uma apresentação especial durante o intervalo do jogo da NBA do Orlando Magic, no icônico Kia Center. Na ocasião, um momento marcou a conexão entre culturas: a troca de camisas entre o Sesi Franca e o Orlando Magic – celebrando a união entre esporte, arte e grandes histórias. A mesma performance também já foi apresentada no ginásio Pedrocão. Parabéns a todos os envolvidos nesse intercâmbio.”