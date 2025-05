Van fica pendurada em córrego, após acidente na av. Hélio Palermo

Um acidente inusitado mobilizou a polícia e chamou a atenção de quem passava pela avenida Hélio Palermo, em Franca, no início da tarde desta sexta-feira, 9. Uma van ficou pendurada sobre a mureta do córrego dos Bagres, após o condutor perder o controle da direção.

Segundo testemunhas, o veículo trafegava normalmente pela via quando o motorista passou mal e perdeu o controle da van. Ele subiu no canteiro e acabou ficando com a parte dianteira da van projetada sobre o córrego. O cenário causou susto e aglomeração.

A Polícia Militar foi acionada para preservar o local. Um guincho foi chamado para realizar a retirada da van, que estava em uma posição delicada e com risco de queda.