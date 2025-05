Governo do Estado lança Rotas do Café nesta sexta em Franca

Governo do Estado lança as Rotas de Café de São Paulo nesta sexta-feira, 9, em Franca, reunindo o setor público e a sociedade civil para valorizar a cultura cafeeira do estado e impulsionar o desenvolvimento regional por meio do turismo sustentável. O secretário estadual de Turismo, Roberto de Lucena, participa do evento no shopping da cidade.

As Rotas do Café de São Paulo têm como proposta conectar os visitantes a experiências autênticas no universo cafeeiro, unindo turismo, gastronomia, cultura e agricultura.

O lançamento, para convidados, está previsto para às 18h desta sexta-feira, 9, com um coquetel. Já no sábado, 10, a programação se inicia às 10h, indo até as 20h, e irá disponibilizar workshops, oficinas e vendas de cafés especiais.