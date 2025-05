Operação do GOE e DIG prende 6, armas e drogas no Aeroporto

Seis pessoas foram detidas na manhã desta sexta-feira, 9, em uma megaoperação da Polícia Civil de Franca, no Jardim Aeroporto, zona sul da cidade. A ação foi coordenada pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais).

Segundo a Polícia Civil, uma casa na região e um terreno eram usados pelos suspeitos para a prática do tráfico de drogas.

No momento do cumprimento dos mandados, em uma das casas foram encontradas várias munições, pistolas, armas de brinquedo - inclusive uma réplica de fuzil - e um carregador tipo caracol, que armazena mais de 50 munições.