Francana lança pacote de ingressos para jogos da Copa Paulista

A diretoria da Francana lançará o pacote de ingressos para os jogos da equipe em casa pela Copa Paulista. A Veterana fará cinco partidas no estádio "Lanchão", na primeira fase. O combo promocional pode ser adquirido ao valor de R$ 75.

Neste sábado, 10, o clube irá instalar um ponto de venda na Praça Barão, no centro de Franca, também com vendas de camisas e sorteio de brindes, das 9h às 12h. Posteriormente, a agremiação vai divulgar outros canais e opções para a compra do pacote de ingressos.

Os jogos da Francana em casa pela competição serão contra a Inter de Limeira, Itapirense, Botafogo, Comercial e União de Araras. A Francana solicitou à FPF os mandos de jogos no Lanchão para os sábados, às 16h.