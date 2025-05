O Boticário reabre loja no Centro de Franca com novo visual

A loja O Boticário, localizada ao lado da Catedral Nossa Senhora da Conceição, no coração de Franca, celebrou sua reinauguração nessa quinta-feira, 8, após uma reforma completa pensada para aprimorar a experiência dos clientes.

O espaço, que comemora 40 anos de existência, foi modernizado por dentro e por fora, mas sem perder a essência que o tornou um símbolo local. A fachada preserva elementos do estilo tradicional, mantendo viva a memória afetiva de muitos francanos.

“Mais do que uma loja, essa reinauguração é uma homenagem à tradição francana e ao amor do nosso povo por esse ponto tão especial da cidade. Valorizamos a cultura local e reafirmamos nosso compromisso em impulsionar o comércio e o charme do nosso Centro”, afirma o fundador Jayme Barbosa.

A atmosfera do local encantou os visitantes. Mariana Rodrigues, de 21 anos, foi uma das primeiras a garantir seus produtos. “Eu acho a loja muito ‘cool’ (legal), por essa estética mais rústica. Eu achei muito bonita, muito linda.”

A unidade da rua Monsenhor Rosa foi a primeira loja O Boticário aberta em Franca pelo Grupo Atram, que hoje administra 38 lojas no interior paulista. O grupo é reconhecido por sua excelência em gestão de varejo e por oferecer soluções de beleza que transformam e promovem bem-estar.

A reinauguração contou com promoções especiais e atraiu dezenas de consumidores fiéis. Um deles foi Richard Gabriel, de 20 anos, que garantiu um presente especial para a mãe, logo na abertura do evento. “Mãe merece todo dia um presente. Isso aí é só mais uma lembrança que eu quero dar pra recordar o tanto que eu amo ela. [...] Fui o primeiro (a chegar) e fui super bem atendido. Estou gostando bastante”, relatou.

Jayme Barbosa também destacou o papel do grupo nessa conquista. “Nossos valores se baseiam na paixão pela evolução e pelo desafio. Somos comprometidos com resultados consistentes, mas, acima de tudo, valorizamos as pessoas e as boas relações. Venha nos visitar e celebrar esse novo capítulo com a gente!”, convida.

Em clima de Dia das Mães, a loja estenderá o horário de funcionamento nesta sexta, 9, das 9h às 22h, e no sábado, 10, das 9h às 18h, com condições especiais para presentear quem se ama.

Serviço