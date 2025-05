Condutor foge após acidente com moto na Dom Pedro, em Franca

Um motociclista de 22 anos ficou ferido após ser atingido por um carro na manhã desta sexta-feira, 9, na avenida Dom Pedro, em Franca. O motorista do veículo, um Hyundai HB20, fugiu do local sem prestar socorro, segundo relataram testemunhas.

O acidente aconteceu quando ambos os veículos seguiam sentido à avenida Presidente Vargas. De acordo com testemunhas, o condutor do HB20 teria fechado a frente da motocicleta, fazendo com que o rapaz perdesse o controle e caísse no asfalto, sofrendo diversas escoriações pelo corpo, inclusive no rosto.

Testemunhas afirmam que o motorista chegou a descer do carro, se aproximou do jovem ferido, mas logo retornou ao veículo e deixou o local sem se identificar. Funcionários de uma empresa próxima e populares prestaram os primeiros socorros e acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), além da Polícia Militar.