Fim de semana com música e teatro gratuitos no Sesc Franca

O Sesc Franca promove um fim de semana com atrações culturais gratuitas para todos os públicos. No sábado, 10, a música toma conta do espaço com o show da Banda Reggae Club, que apresenta o espetáculo “Marley Legend” às 16h, na unidade Comedoria. O grupo presta um tributo ao maior ícone do reggae mundial, Bob Marley, buscando não apenas homenagear sua obra, mas também disseminar os ideais do reggae: igualdade, liberdade, amor, paz e esperança.

Já no domingo, 11, é a vez das crianças e famílias se encantarem com a peça “Cocô de Passarinho”, da companhia Noz de Teatro. A apresentação acontece às 16h no espaço Convivência e tem duração de 60 minutos. Inspirado no livro homônimo de Eva Furnari, o espetáculo narra de forma lúdica e criativa como o cotidiano sem graça de uma pequena vila é transformado por uma situação inusitada: o cocô de passarinho nas cabeças dos moradores.

A Cia Noz de Teatro, que atua desde 2004, combina teatro, dança, música e artes plásticas em seus espetáculos voltados ao público infantil e juvenil, apostando em cenários e bonecos que estimulam a imaginação.