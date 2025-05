Franca terá sol e tempo seco até domingo, sem previsão de chuvas

Franca seguirá com o tempo firme e seco nos próximos dias, conforme os dados divulgados pela Climatempo. A previsão meteorológica indica predomínio de sol, ausência de chuvas e temperaturas amenas nas manhãs, com elevação ao longo do dia.

Previsão detalhada

Sexta-feira (9/5): O tempo permanece estável, com céu totalmente limpo durante o dia e à noite. As temperaturas variam entre 16°C pela manhã e 26°C à tarde, sem previsão de chuva.

Sábado (10/5): O sol aparece ao longo de todo o dia sem nuvens no céu. À noite, haverá aumento da nebulosidade, mas sem ocorrência de chuvas. As temperaturas sobem um pouco, ficando entre 15°C e 28°C.

Domingo (11/5): O dia terá sol entre muitas nuvens e momentos de céu nublado, com noite parcialmente nublada. Ainda assim, não há previsão de chuva. As temperaturas se mantêm estáveis, variando de 16°C a 28°C.

Volume de chuvas em maio ainda é nulo

Segundo o levantamento do CPTEC (Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos), até o dia 9 de maio, não foi registrado nenhum milímetro de chuva em Franca neste mês. Isso representa 0% da média histórica para o período, que é de 42 mm, com base em 30 anos de dados da reanálise ERA5.