Operário morre após acidente na desmontagem da Agrishow

É o segundo ano seguido em que a feira registra morte após acidentes registrados na fazenda que a abriga. Em 2 de maio de 2024, penúltimo dia da 29ª edição da feira, um acidente envolvendo um helicóptero particular e uma das tendas montadas no local deixou um morto e um ferido.

Um operário que trabalhava na desmontagem da Agrishow, principal feira do agronegócio no país, morreu nessa quinta-feira, 8, em Ribeirão Preto , um dia após ter sido atingido na cabeça por uma máquina.

Márcio Sabino Silva, 27, era trabalhador terceirizado da feira, estava embaixo da estrutura que caiu e morreu após quatro dias internado. O acidente motivou o veto de pousos de aviões e helicópteros no local já na edição deste ano.

"Com profundo pesar, a Agrishow lamenta o falecimento do colaborador de um dos expositores da feira, que se acidentou na manhã de ontem [quarta] enquanto trabalhava junto a um maquinário no estande da empresa. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades locais, que recebem todo o suporte necessário, e a organização da Agrishow presta todo o apoio devido neste momento", informou a feira agrícola.

A Agrishow é realizada por Abimaq (Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos), Abag (Associação Brasileira do Agronegócio), Anda (Associação Nacional para Difusão de Adubos), Faesp (Federação da Agricultura e da Pecuária de SP) e SRB (Sociedade Rural Brasileira).