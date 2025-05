'Você é a amante perfeita', teria dito vereador preso para menor

A adolescente também menciona ter sido vítima de agressões e ameaças na escola, revelando um contexto de extrema fragilidade familiar e social. Além das mensagens de teor sexual, há áudios em que o vereador sugeriria que já teria uma casa para ela morar em Patrocínio Paulista e que poderia ajudar a bancar exames médicos da mãe.

Os celulares do vereador e da vítima foram apreendidos. A perícia irá analisar as conversas e áudios para complementar as provas no inquérito.

