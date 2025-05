Vereador preso diz ter sido 'induzido' pela jovem; polícia nega

A delegada, por fim, também alertou: "Instrumentalizar a pobreza, a miséria humana, para que isso seja usado em forma de exploração sexual, a Delegacia de Defesa da Mulher não coaduna com essa prática. Inclusive, na data de amanhã (sexta-feira, 9), se inicia uma operação em todo o estado de São Paulo com o intuito de prevenir práticas criminosas contra crianças e adolescentes. Estamos no mês de conscientização sobre crimes que envolvam a área sexual e que tenham como vítimas crianças e adolescentes".