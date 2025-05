Poste 'deixado' para manutenção bloqueia entrada de condomínio

Moradores de um condomínio localizado na rua Elivelton Antonio de Souza, no Residencial Colina do Espraiado, em Franca, enfrentaram transtornos após um poste de energia precisar ser trocado para manutenção, entretanto, segundo os moradores, a CPFL (Companhia Paulista de Força e Luz) deixou o poste caído bem na frente do portão de duas garagens do condomínio, bloqueando completamente a entrada e saída de veículos do local.O fato ocorreu nessa quarta-feira, 7.

Segundo os condôminos, a situação comprometeu a mobilidade de famílias, impossibilitando o uso de veículos para atividades essenciais como trabalho, estudos e deslocamentos médicos. Moradores relataram que, ao acionar a CPFL, foram informados de que a retirada do poste ocorreria apenas no sábado, 10, em data prevista para uma manutenção já agendada anteriormente. Apesar de registrarem reclamação e solicitarem prioridade no atendimento, alegam que não foi dado um prazo para a resolução.

“É um descaso. Muitas pessoas dependem dos veículos para trabalhar e levar os filhos à escola. Estamos sendo impedidos de seguir com a rotina”, afirmou um dos moradores.

O que diz a CPFL