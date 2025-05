Franca planta mais de 31 mil árvores em quatro anos

A Prefeitura de Franca plantou mais de 31,1 mil mudas de árvores em todas as regiões nos últimos quatro anos. A iniciativa, coordenada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, busca ampliar a arborização urbana e promover melhorias na qualidade de vida da população.

No Jardim Palma, por exemplo, foram 6 mil mudas; o Jardim Cambuí recebeu 3,8 mil; e o Parque dos Trabalhadores, 1,4 mil. Outros bairros contemplados incluem o Parque Dom Pedro e Campo Belo (quase 2 mil mudas), Jardim Piratininga (1,6 mil) e Jardim Vera Cruz (2,2 mil), entre outros.

Grande parte das mudas utilizadas no plantio vem do Jardim Zoobotânico, que também promove um programa de doação de mudas com orientação técnica gratuita. Desde o início da ação, foram doadas cerca de 3,7 mil mudas para plantio em áreas urbanas, mais de 1,2 mil para propriedades rurais e outras 3,7 mil mudas de plantas medicinais e condimentares.