Oficinas gratuitas de chocolate têm 425 vagas em Franca

O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) e a Escola Municipal Profissionalizante, em parceria com as empresas Chokdoce e Sicao Chocolates, abriram 425 vagas para as oficinas Delícias de Chocolate, voltadas para as celebrações do Dia dos Namorados e da Festa Junina.

Os cursos são totalmente gratuitos, com duração de três horas, e serão realizados em entidades parceiras espalhadas pela cidade. Cada turma tem 25 vagas, e para participar é necessário ter pelo menos 16 anos. As inscrições podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Franca (clique aqui).

Durante as oficinas, os participantes aprenderão técnicas de fabricação, decoração e embalagem de chocolates, o que poderá ser uma oportunidade de geração de renda extra, especialmente em datas comemorativas.