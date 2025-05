‘Dia D’ contra a Gripe será realizado neste sábado no Terminal

A Secretaria Municipal de Saúde promove neste sábado, 10, o Dia D da campanha de vacinação contra a gripe. A ação ocorrerá no Terminal de Ônibus “Ayrton Senna”, localizado no Centro de Franca, das 9h às 13h. O objetivo é ampliar a cobertura vacinal da população antes da chegada do inverno, período com maior circulação de vírus respiratórios.

A imunização seguirá os critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, contemplando os seguintes grupos prioritários:

crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses;

idosos com 60 anos ou mais;

gestantes e puérperas;

povos indígenas;

pessoas em situação de rua;

comunidades quilombolas;

profissionais da saúde, da educação (do ensino básico ao superior), das forças de segurança e salvamento, das Forças Armadas, além de caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo urbano e de longo curso, portuários e funcionários dos Correios;

pessoas com deficiência permanente;

portadores de doenças crônicas não transmissíveis ou com outras condições clínicas especiais;

população privada de liberdade;

funcionários do sistema prisional;

adolescentes e jovens entre 12 e 21 anos sob medidas socioeducativas.

Para receber a vacina, é necessário apresentar documento com foto e a carteira de vacinação. Além do Dia D, a campanha continua nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h, e nas ESFs (Estratégias de Saúde da Família), das 8h às 16h.

Vacinação nas creches municipais