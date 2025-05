'Perdeu o sentido de lar', diz mulher que teve a casa furtada

“O material, a gente corre atrás, mas a segurança de viver no nosso espaço foi arrancada”, desabafou Glenda. “Nos traz a impressão de que tirar o que é do outro ficou muito fácil”, completou.

A ocorrência foi registrada, e a Polícia Civil segue investigando para identificar todos os envolvidos no furto e recuperar os bens restantes.

Vakinha

Diante das perdas materiais e do abalo emocional, a família decidiu criar uma vakinha online para arrecadar recursos que ajudem a custear parte dos prejuízos causados pelo furto. A iniciativa foi criada com o objetivo de reconstruir o que foi levado e permitir que a família retome a rotina com mais dignidade. Amigos, conhecidos e qualquer pessoa sensibilizada com o caso podem contribuir com qualquer valor. Para ajudar, clique no link da vaquinha.