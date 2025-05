Francano de 9 anos é aprovado no Flamengo: 'jogar na Seleção'

Um menino de 9 anos, morador de Franca, foi aprovado pelo Clube de Regatas do Flamengo, após um período de testes em Curitiba (PR). Richard Levi Carlos dos Santos, conhecido como 'Pudim', se apresentará no centro de treinamento, no Rio de Janeiro.

O primeiro convite

O jovem francano atuou pela Associação Sabesp desde os 6 anos de idade como bolsista, mas se destacou em um campeonato promovido pela KS Soccer, uma equipe de rendimento que oferece treinamentos específicos de futebol. O convite inicial, segundo a mãe, Patrícia Carlos dos Santos, foi para um período de testes em Curitiba, no Trieste Futebol Clube, um núcleo de formação parceiro do Flamengo.

"A gente foi para Curitiba no dia 18 de novembro. Já no segundo dia (de testes), gostaram do Richard e começaram a falar dele. Chamaram-me e perguntaram se eu teria condições de morar lá por um tempo; queriam treiná-lo por mais tempo para que fosse direto para o Flamengo", contou a mãe.