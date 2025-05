De garagem à gigante do varejo: a trajetória de Claudia Conde

A história da Farma Conde começou de forma modesta, mas com um espírito empreendedor que mudaria o cenário farmacêutico do interior paulista. Aos 25 anos, recém-formada em Farmácia e mãe de uma bebê de apenas seis meses, Claudia Conde apostou em um sonho audacioso: abrir a própria drogaria em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.

Vinda de Paraguaçu Paulista, Claudia havia se mudado para a cidade pouco tempo antes, acompanhando o marido, Manoel, então delegado de polícia. Enfrentando dificuldades financeiras e com escassez de oportunidades profissionais, o casal tomou uma decisão corajosa: vendeu os carros da família, alugou uma garagem com a ajuda de amigos e montou ali o embrião do que se tornaria uma das maiores redes de farmácias do país.

Crescimento que inspira

Três décadas depois, o pequeno comércio familiar se transformou na Farma Conde, rede com mais de 500 lojas próprias, 50 unidades licenciadas e planos ambiciosos de expansão, com a meta de alcançar mais 250 lojas ainda em 2025. Com presença consolidada em São Paulo e Minas Gerais, a empresa atingiu um faturamento de R$ 1,7 bilhão em 2024, com expectativa de ultrapassar os R$ 2 bilhões no próximo ciclo.

Hoje, a sede da rede está localizada em São José dos Campos, cidade onde a marca também batiza o maior centro esportivo da região, a Farma Conde Arena.

Força feminina no comando

Claudia sempre esteve à frente da operação. No início, fazia de tudo: abria a loja, cuidava das compras, recebia mercadorias, atendia os clientes e até aplicava injeções. “Foi um começo desafiador, especialmente conciliando os cuidados com uma filha pequena. Mas foi também um momento de muito aprendizado”, relembra.

Com o tempo, o negócio ganhou fôlego. Os lucros eram integralmente reinvestidos, possibilitando a estruturação das áreas internas e a contratação de equipes. A expansão começou pelas cidades vizinhas, como Caraguatatuba e São Sebastião, até alcançar o Vale do Paraíba e outras regiões do estado. Hoje, a rede está presente em mais de 130 municípios.

O crescimento exigiu muito mais do que visão estratégica: demandou resiliência, trabalho incansável e a habilidade de encontrar talentos certos para cada unidade. Foi nesse momento que Manoel passou a atuar diretamente na administração do grupo, assumindo futuramente a presidência.

Negócio com alma e propósito

Para Claudia, o diferencial da Farma Conde sempre foi o atendimento humanizado. “Quem vai até uma farmácia, geralmente, está em busca de alívio ou cuidado. Um olhar empático faz toda a diferença”, afirma.

Esse compromisso com o acolhimento está presente na cultura da empresa desde o início, traduzido pelo slogan “Família cuida de família”. O cuidado, aliás, também se reflete na seleção de colaboradores, que devem combinar competência técnica com alinhamento aos valores da rede.

Além disso, Claudia apostou na diversificação do mix de produtos, garantindo que os clientes encontrassem em um único lugar tudo o que precisam para saúde e bem-estar: de medicamentos a itens de perfumaria, conveniência e suplementos. A estratégia levou à criação do laboratório MCG, fundado em 2011, que já conta com mais de 500 produtos de marca própria.

E a empresa se prepara para voos ainda mais altos: com autorização da Anvisa, a Farma Conde caminha para ampliar sua atuação na indústria farmacêutica nacional.

Família como alicerce

Hoje, o Grupo Farma Conde é uma empresa familiar no sentido mais autêntico. Manoel é o presidente, a filha do casal, Giovana, atua no marketing da rede, e Claudia, agora avó, ocupa o cargo de vice-presidente, liderando as iniciativas sociais da marca — como campanhas de saúde preventiva, atendimentos gratuitos, aferição de pressão, testes de glicemia e ações solidárias.

Ao olhar para trás, ela reconhece os riscos e incertezas que enfrentou, mas também celebra a jornada com orgulho. “Tinha tudo para dar errado, mas o que me trouxe até aqui foi a coragem de seguir em frente, mesmo nos momentos mais difíceis”, conclui.