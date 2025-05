Torcida lota ônibus para apoiar o Sesi Franca contra o Pinheiros

O Sesi Franca vai contar com o apoio de parte de sua torcida na primeira partida contra o Pinheiros, em São Paulo, pelo playoff das quartas de final do NBB (Novo Basquete Brasil) 2024/25.

O primeiro confronto da série melhor de cinco será neste sábado, 10, às 17h, no ginásio Henrique Villaboim, na capital paulista. Na sequência da série, as partidas serão no ginásio Pedrocão, em Franca, na terça-feira, 13, às 19h, e na quinta-feira, 15, às 20h.

Um ônibus com a torcida sairá na madrugada do dia do jogo. Esses torcedores se juntarão a outros que vão de carros, além dos que moram em São Paulo. “A torcida francana é apaixonada pelo clube. E quem tem tradição não pode ficar de fora. Vamos pra cima, em busca dessa importante vitória e já trazer a decisão para os dois jogos da série em Franca”, disse o torcedor Geasi Félix de Almeida, um dos organizadores da excursão.