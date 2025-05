Corpo de irmã de médico suspeito de matar professora será exumado

O caso do médico de Ribeirão Preto, preso nessa terça-feira, 6, junto da mãe, suspeitos de matar envenenada a mulher dele, uma professora, pode ser ainda mais cruel do que as investigações apontaram até agora. A Polícia Civil confirmou que o corpo da irmã do médico, morta um mês antes da professora, será exumado.

O delegado responsável pelas investigações, Fernando Bravo, confirmou, em entrevista coletiva, que o corpo da irmã do médico preso será exumado para uma nova perícia. A medida busca esclarecer se a morte tem ligação com o caso de envenenamento que vitimou a mulher do suspeito, em Ribeirão Preto.

Será realizada a exumação do corpo de Nathalia Garnica, de 42 anos, morta em fevereiro, irmã do médico Luiz Antônio Garnica, de 38, preso temporariamente nessa terça-feira, 6, junto com a mãe, Elizabete Arrabaça, por suspeita de participação na morte da professora Larissa Rodrigues, companheira do médico.