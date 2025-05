Homem com enfisema pulmonar consegue vaga após 7 dias de espera

A família de Paulo Donizete Borges, de 51 anos, passou dias de angústia em Franca. Ele esperava uma vaga para internação há sete dias, enquanto seu estado de saúde, agravado por enfisema pulmonar, piorava. Segundo os familiares, estava no Pronto-socorro "Dr. Álvaro Azzuz" desde quarta-feira, 30.

Ainda segundo a família, durante todo o período de espera, a única informação recebida foi que o paciente aguardava vaga na Santa Casa ou no Hospital do Coração, devido à gravidade do problema respiratório.

A reportagem procurou a Secretaria Municipal de Saúde, que administra o pronto-socorro onde o paciente estava, a respeito do caso. Em nota, a pasta informou que Paulo Donizete Borges foi acolhido e recebeu avaliação médica, que indicou a necessidade de transferência para um hospital. Ele foi inserido no Siresp (Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo), de gestão estadual, que gerencia o acesso aos leitos nos hospitais da região conveniados ao SUS (Sistema Único de Saúde). Enquanto aguardava, seguia acompanhado pelas equipes do pronto-socorro.