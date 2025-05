Mãe denuncia falta de fraldas para filho especial em Franca

Uma mãe de uma criança especial de 7 anos realizou uma denúncia na última terça-feira, 6, em Franca. O motivo da denúncia é a falta de fraldas para o filho, que necessita de utilização constante e não estava encontrando o material nas farmácias populares da cidade.

A mãe, Aline Cristina da Silva, conta que o filho, Adryan Miguel Gonçalves, de apenas 7 anos, faz uso de fralda do tipo juvenil diariamente, tendo um laudo em mãos que prevê a troca quatro vezes ao dia. Apesar do documento, a retirada das fraldas não estava ocorrendo devido à indisponibilidade, visto que houve um pedido para que a retirada parasse de ser realizada na Secretaria da Saúde Municipal e passasse a ser realizada em farmácias populares.

“Pegamos no último mês de março e aí me falaram que não ia ser mais lá, que ia ser nas farmácias populares, mas não tem em nenhuma farmácia. Falam que é muito difícil ter. Ele está sem (as fraldas). Estamos colocando fralda de adulto nele”, disse Aline.

A resolução da Prefeitura