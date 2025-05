Médico é preso acusado de matar a própria mulher em Ribeirão

A morte da professora ocorreu em 22 de março, no apartamento onde morava, no Jardim Botânico, área nobre de Ribeirão Preto.

A Polícia Civil de Ribeirão Preto prendeu temporariamente o médico Luiz Antonio Garnica, de 38 anos, nesta terça-feira, 6, principal suspeito de envenenar a própria mulher, a professora Larissa Rodrigues, em março deste ano. Sua mãe, Elizabete Arrabaça, também foi presa por suposta participação no crime.

Segundo a EPTV Ribeirão Preto, uma testemunha ouvida nesta segunda-feira, 5, informou à polícia que a sogra de Larissa a procurou para comprar o veneno 15 dias antes da morte dela.

Além do depoimento da testemunha, o comportamento do médico no dia da morte da mulher já havia chamado a atenção dos policiais.

"A participação dele ficou bem evidente para nós pela forma como ele encontrou Larissa; ela já estava com rigidez cadavérica. Ele tentava limpar o apartamento como se tentasse desfazer as provas para a perícia técnica", disse o delegado do caso, Fernando Bravo.