Mudança em ponto de vans gera tumulto no Caetano Petráglia

Segundo relatos de pais, a área específica para as vans era usada havia, pelo menos, dois anos, com apoio da gestão anterior. A liberação antecipada de alunos que utilizam transporte escolar, com cerca de cinco minutos de antecedência, também era parte da rotina estabelecida para evitar aglomeração nos horários de pico.

Uma mudança na organização do embarque de alunos na Escola Estadual "Caetano Petráglia", no bairro Cidade Nova, em Franca , tem gerado confusão e reclamações por parte de pais e motoristas de vans escolares.

Os pais foram informados, no entanto, de que as vans não poderiam mais parar no local. A justificativa teria sido um incidente envolvendo uma criança que se machucou correndo na área. Como medida preventiva, a direção decidiu redirecionar as vans para pontos fora da área delimitada, o que, segundo os pais, tem causado desorganização e insegurança.

“Minha filha saiu da escola e não encontrou a van no local de costume. Já estava escurecendo, ela ficou desorientada no meio da confusão”, relatou Maísa, mãe de uma aluna de 9 anos. Ela também citou o caso de uma criança com autismo que, ao se deparar com a mudança repentina, entrou em crise ao não localizar o motorista da van.

Ainda de acordo com os pais, a decisão foi tomada sem aviso prévio nem diálogo com os responsáveis pelas crianças que utilizam transporte escolar. “A escola poderia ter feito uma reunião ou ao menos comunicado com antecedência. Mudou tudo de repente”, disse Maísa.