PM recupera parte dos itens furtados em casa 'limpa' por ladrões

A Polícia Militar localizou parte dos pertences furtados de uma casa no bairro Santa Maria do Carmo, em Franca. O casal percebeu o furto após voltar de uma viagem no último domingo, 4. Os itens estavam na casa de um jovem de 24 anos, no bairro Jardim Boa Esperança, já conhecido das autoridades por envolvimento em furtos de motocicletas.

