Morre Guilherme Otávio Barbosa de Oliveira Rocha, aos 25 anos

Apesar do sonhos interrompidos, os amigos lembrarão de Guilherme com muito carinho. “Não tinha um dia sequer que a gente não conversava, então, eu guardo muitos momentos maravilhosos que eu tive com ele. E com certeza vou ficar com muita saudade. Ele era um amigo que eu planejava que estaria no meu casamento e que provavelmente seria muito próximo dos meus filhos. Mas sei que onde ele estiver, ele vai estar comigo pra sempre”, concluiu.

Seu velório é realizado no velório São Vicente, sala 2. O sepultamento está previsto para as 15h30 no Cemitério Santo Agostinho.