Franca Mustangs conquista sua 1ª vitória do ano com grande virada

A reação dos Mustangs começou com uma bela jogada de Luiz Eduardo Zanelato, que marcou o primeiro touchdown da equipe. Apesar do esforço, os Alligators voltaram a ampliar no último período com mais um touchdown, elevando a pressão sobre os visitantes.

Em uma manhã de fortes emoções no tradicional campo do Cava do Bosque, o Franca Mustangs protagonizou uma virada histórica contra o Ribeirão Preto Alligators em um duelo acirrado de flag football. A partida ocorreu na manhã deste domingo, 4, e foi marcada por jogadas de impacto e tensão até o último minuto, terminando com vitória dos Mustangs após reverterem uma desvantagem de 12 pontos.

Foi então que brilhou o talento do wide receiver Rafael Salim Porto. Mesmo marcado por dois defensores, ele conseguiu agarrar um passe no meio do campo e completar um touchdown espetacular. Na sequência, o quarterback Jonas Ricardo converteu com precisão para mais um ponto, reduzindo a diferença no placar.

A defesa dos Mustangs, liderada pelo capitão Lucas Prieto, se manteve firme no momento decisivo, inclusive conquistando uma interceptação que devolveu a posse de bola à equipe. A equipe também contou com 9 sacks durante a partida, sendo 3 do Thiago Aza, 2 do Matheus "Teteu" e 4 do Caio Farias.

Com o tempo se esgotando, veio o lance que definiu o confronto, o running back Marcos Veríssimo recebeu a bola e correu metade do campo para marcar o touchdown da virada, sacramentando o triunfo dos Mustangs.