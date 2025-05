Horiz Residence: Perplan avança em obras de alto padrão em Franca

Com 100% da fundação profunda e rasa da torre já concluídas, o Horiz Residence — projeto de alto padrão da Perplan em Franca — entra em uma nova fase da sua construção. O canteiro de obras segue em ritmo acelerado, com a execução do primeiro trecho de estrutura da periferia e, em breve, a concretagem da primeira laje da torre.

Com localização privilegiada e vista permanente para o skyline urbano, o Horiz Residence tem se destacado no mercado imobiliário de Franca por reunir exclusividade, sofisticação e compromisso com a qualidade.

Segundo Murilo Paes, diretor de engenharia da Perplan, o progresso das obras reflete o compromisso da empresa com a excelência e o cumprimento dos prazos:

“Seguimos com um cronograma sólido e uma equipe técnica dedicada, garantindo que cada etapa do projeto seja executada com precisão. A fundação foi concluída com sucesso e, agora, avançamos para as estruturas que darão forma ao que será um dos empreendimentos mais icônicos da cidade.”

Além do avanço nas obras, a Perplan reforça sua presença em Franca com um novo endereço: o Espaço de Negócios está agora localizado na Rua Prudente de Morais, 895, no bairro Cidade Nova — vizinho à obra do Horiz Residence. O local conta com maquete do empreendimento para visitação, permitindo que futuros moradores visualizem de perto cada detalhe do projeto e acompanhem de forma privilegiada o andamento da construção.

Para Gustavo Pereira, gerente comercial da empresa, o momento é estratégico para quem busca um imóvel de alto padrão:

“O Horiz Residence representa uma oportunidade única para quem deseja morar bem e investir com segurança. Além da qualidade Perplan, estamos oferecendo condições personalizadas de negociação, incluindo avaliação de permutas, o que amplia as possibilidades para nossos clientes.”

Com obras em andamento e um projeto arquitetônico que valoriza a vista, o espaço e o conforto, o Horiz Residence é mais do que um novo endereço — é um novo horizonte para viver.

Sobre a Perplan Incorporação

A Perplan completou 24 anos de história. Sediada em Ribeirão Preto, com foco nos estados de São Paulo e Minas Gerais, construiu um portfólio sólido e diversificado, totalizando mais de 40 empreendimentos lançados, mais de 7 mil unidades entregues e 6 milhões de m² de áreas urbanizadas.

Visite o Espaço de Negócios

R. Prudente de Morais, 895 – Cidade Nova

4003 84 85

https://horiz.perplan.com.br/