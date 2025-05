ACIF lança campanha de valorização do empreendedor local

A ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) lançou, neste 1º de maio, Dia do Trabalho, o teaser da campanha “Trabalhar Por Quem Tanto Trabalha – Esse é Nosso Orgulho” que destaca o elemento mais universal do empreendedorismo: o trabalho. A ação busca dar protagonismo à categoria e fortalecer a conexão com a comunidade, por meio de filmes e ações de sensibilização em redes sociais e na mídia local, mostrando a realidade de quem empreende em Franca.

“Queremos destacar vivências, conquistas reais e trajetórias únicas de quem empreende e impulsiona nossa gente. Vamos fazer isso por meio de uma comunicação que traduza a força do empresariado de Franca e região, dando voz a histórias autênticas e exemplos que inspiram”, afirma o presidente da ACIF, Fernando Rached Jorge.

Dividida em seis etapas, a campanha abordará temas como o valor do trabalho, ferramentas de sucesso, além do presente e do futuro do empreendedorismo.

“Vamos compartilhar experiências e aprendizados para diferentes estágios do negócio, trazendo a realidade de empresários experientes e também de novos empreendedores”, acrescenta Fernando. “Além disso, vamos apresentar tendências de mercado e mostrar como a ACIF está se preparando para apoiar ainda mais seus associados, com uma visão estratégica para os próximos anos”, completa.

