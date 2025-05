115 fãs de Lady Gaga saem de Franca rumo ao show em Copacabana

Um grupo com 115 fãs de Lady Gaga embarcou na noite desta sexta-feira, 2, em dois ônibus saindo de Franca rumo ao Rio de Janeiro. O destino é a Praia de Copacabana, onde a diva pop se apresenta neste sábado, em um show gratuito que promete reunir cerca de 1,6 milhões de pessoas.

A excursão foi organizada por Juliana Santos, que já é conhecida por coordenar viagens para grandes eventos. “Estamos indo num total de dois ônibus, com 115 pessoas. O retorno será na madrugada de domingo, 1h após o término do show”, explicou. A expectativa entre os passageiros é grande. “Tem pessoas de Goiânia, de Passos, de São Sebastião do Paraíso, de toda a região aqui de Franca. A expectativa é bem grande para essa grande festa que vai ser em Copacabana”, completou Juliana.

Entre os viajantes está o francano Thiago Carrenho, de 33 anos, funcionário publico e fã antigo da cantora. Ele já participou da excursão organizada por Juliana para o show da Madonna no ano passado e fez questão de repetir a experiência. Para Thiago, a apresentação da cantora representa muito mais que entretenimento. “Quem está indo no show da Gaga esse ano não é o Thiago adulto, para mim é o Thiago adolescente, porque quando ela lançou a música Born This Way, em 23 de maio de 2011, para mim foi um presente de aniversário, que é no dia 22 do meu aniversário. E a letra para mim foi muito impactante, muito forte", comenta.