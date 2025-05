Pai é ameaçado pelo ex-cunhado e não consegue buscar filho

Um representante comercial de 47 anos de Franca registrou boletim de ocorrência após ser ameaçado pelo ex-cunhado e impedido de buscar seu filho na residência da ex-companheira, na noite desta sexta-feira, 2, no bairro Parque dos Limas. A situação, que já vinha sendo tensa entre as partes, escalou ao ponto de gerar temor por agressões físicas.

De acordo com o relato feito à Polícia Civil, o homem possui dois filhos com a ex-companheira, de 12 e 3 anos. Na noite de sexta, ela entrou em contato solicitando que ele buscasse o filho mais velho. No entanto, o homem se recusou, afirmando que vinha sofrendo ameaças do irmão dela, com quem já teve desentendimentos anteriores.

Ainda durante a ligação, o ex-cunhado teria tomado o telefone e iniciado uma série de ameaças diretas, dizendo que “iria pegá-lo” e agredi-lo. O pai então encerrou a ligação. Pouco tempo depois, o ex-cunhado voltou a telefonar e disse que iria até a porta da casa dele, intensificando o tom de intimidação.