Jovem talento de Franca conquista título com base do Corinthians

O menino, popularmente conhecido somente por Miller, é nascido em Franca e começou sua trajetória no futebol desde cedo. Em suas redes sociais, é possível ver registros de atuações pelas categoriais iniciais de Francana e Rosen Boys.

O meio-campista Miller Henrique Estevão Braz, francano de 15 anos, foi campeão da Copa Ouro sub-17, pelas categorias de base do Sport Club Corinthians Paulista nessa quarta-feira, 30. O time venceu o Atitude SC por 3 a 0, em partida realizada em Itaquaquecetuba (SP), há 436 km de Franca .

Já aos 9 anos de idade, a família decidiu seguir novos caminhos e o garoto foi representar o Atlético Mineiro, em Belo Horizonte (MG), onde permaneceu por cerca de dois anos e meio. Na sequência, em meados de 2022, o garoto assinou contrato junto do Desportivo Brasil, time da cidade de Porto Feliz (SP), onde ficou mais cerca de dois anos.

Em maio de 2024, Miller assinou contrato com o Corinthians, um dos grandes times da capital paulista e, em sua trajetória no clube até aqui, já reúne dois títulos em seu currículo: a Copa da Amizade Brasil - Japão, organizada pelo ex-jogador Zico, onde o Corinthians derrotou o Flamengo por 1 a 0; e a Copa Ouro sub-17, recém-conquistada.

Josiane Roberta Estevão Braz, mãe do adolescente, expressa seu orgulho perante a trajetória do filho, comemorando o sucesso e a realização dos sonhos do filho.