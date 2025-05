Franca: menino de 4 anos com leucemia precisa de doação de sangue

Miguel Guirra de Jesus Justino, de apenas 4 anos, foi diagnosticado com leucemia na última semana. O menino, que já iniciou os tratamentos, vai precisar fazer uso de bolsas de sangue e necessita da mobilização da população para doações no Hemocentro de Franca .

Os tipos sanguíneos que Miguel necessita são O+, O-, B+ e B-, porém, a irmã do garoto pede para que todos os tipos de doação sejam realizados.

“Quanto mais pessoas puderem doar, é melhor. Por mais que nem todos sirvam para ele, tem várias outras crianças que precisam também”, pediu.

Para ajudar, os interessados devem procurar o Hemocentro de Franca, localizado na avenida Doutor Hélio Palermo, 4.181, no bairro Recanto do Itambé. Basta apenas informar o nome de Miguel Guirra de Jesus Justino e realizar a doação, independentemente do tipo sanguíneo.

Quem pode doar