Morre Horaide Ferreira Martins, aos 88, em decorrência de um AVC

Morreu na tarde desta quarta-feira, 30, em Franca, Horades Ferreira Martins, a Horaide, aos 88 anos. Ela estava internada desde a semana passada após sofrer um AVC hemorrágico. Desde então, seu estado de saúde era considerado delicado.

Horaide era agente de viagens, empresária do setor de turismo. Solteira, não teve filhos. Pessoa muito querida na cidade, atuava há muitos anos como voluntária no Centro de Voluntários de Franca, no Hospital do Câncer, onde dedicou parte significativa da vida a ajudar pacientes em tratamento e suas famílias.

"Horaide era uma amiga muito querida. Eu acho que em Franca não havia uma pessoa que não gostasse dela. Era era uma mulher incrível, foi uma grande perda. Ela fazia parte dos voluntários e estava afastada por conta de umas dores nas pernas. É uma pena, a gente não poder desfrutar mais da companhia dessa pessoa incrível", disse a presidente do Centro de Voluntários, Dalila Abrão Barini.