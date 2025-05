Assessoria de dupla sertaneja nega uso de arma por equipe

A assessoria de imprensa da dupla sertaneja César Menotti & Fabiano se pronunciou oficialmente após a denúncia feita por um empresário, que afirma ter sido agredido e ameaçado com arma de fogo pelo chefe da segurança dos artistas, durante um evento realizado na última segunda-feira, 28, em Franca.

Segundo o relato do empresário, ele tentou intervir em uma confusão no estacionamento do local, quando foi surpreendido com um tapa violento na nuca. Em seguida, teria sido ameaçado por um homem que, segundo ele, se apresentou como chefe da segurança da dupla. Ainda de acordo com a denúncia, o agressor teria apontado uma arma em sua direção e ordenado: “Vai andando”.

A assessoria dos cantores, por meio da porta-voz Silvia Colmenero, negou com firmeza as acusações. “Nenhum dos seguranças da dupla faz uso de arma de fogo. Além disso, os profissionais de segurança não se distanciam da dupla durante os eventos Então, seguramente, foi um equívoco”, afirmou.