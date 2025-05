Criminosos usam até submetralhadora para roubar quadro sem valor

Dois criminosos foram flagrados por câmeras de segurança rendendo com uma submetralhadora uma mulher e roubando um quadro em Ribeirão Preto, na semana passada. A vítima era funcionária de uma residência e foi surpreendida, quando chegava para trabalhar. Em atualização do caso nesta semana, a dona do objeto disse que o quadro não tem valor nenhum, além do sentimental.

Segundo as informações divulgadas pela EPTV Ribeirão, a mulher relatou que ganhou o quadro do marido que havia viajado aos Emirados Árabes, em setembro de 2019. "Não tem valor nenhum, só sentimental. Fui a Dubai com meu marido, ele gostou do quadro e me deu de presente. Então, é um valor sentimental, quem for ficar com ele, vai ver que não vale nada", disse.

Ela também relatou que não costuma receber pessoas em casa e não tem suspeita de ninguém que possa estar envolvido no roubo.

Roubo pela manhã